Debutto vincente Juve al Mondiale per Club Al Ain travolto 5-0

Un debutto da sogno per la Juventus al Mondiale per Club: con una prestazione travolgente, i bianconeri strapazzano l’Al Ain 5-0 all’Audi Field di Washington. Tra doppiette di Muani e Conceicao e il gol di Yildiz, la squadra di Allegri dimostra grande solidità e determinazione. Un inizio promettente che fa sognare i tifosi italiani, segnando il primo passo verso la conquista del titolo mondiale. Il percorso è appena iniziato, ma le premesse sono eccellenti.

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il Mondiale per Club della Juventus non poteva cominciare meglio. Buona, anzi buonissima la prima dei bianconeri che all’Audi Field di Washington si presentano con un convincente 5-0 sugli emiratini dell’Al Ain: doppiette per Kolo Muani e Conceicao, timbra il cartellino anche Yildiz. Al netto degli avversari tutt’altro che irresistibili, il percorso oltre Oceano dei bianconeri inizia dunque nel migliore dei modi. Tudor riparte con la difesa a tre che vede Savona centrale, davanti Kolo Muani è preferito a Vlahovic col supporto di Conceicao e Yildiz. E la scelta dell’ex Psg ripaga subito perchè dopo 11 minuti la Juve la sblocca: bella azione manovrata, cross dalla destra di Costa e Kolo Muani salta in cielo trovando il colpo di testa vincente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: mondiale - club - debutto - vincente

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

L'ex allenatore nerazzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del debutto al Mondiale per Club con l'Al-Hilal Vai su Facebook

Debutto vincente Juve al Mondiale per Club, Al Ain travolto 5-0; Mondiale per club, esordio vincente per il Manchester City; Il River Plate non sbaglia, debutto vincente al Mondiale: 3-1 all'Urawa.

Il River Plate non sbaglia, debutto vincente al Mondiale: 3-1 all'Urawa - Il club argentino trova la vittoria all'esordio nel girone E (quello dell'Inter): a segno Colidio, Driussi e Meza ... Lo riporta tuttosport.com

Mondiale per Club 2025, le classifiche dei gironi e il calendario delle partite - Esordio con pari per i nerazzurri contro il Monterrey mentre i bianconeri affronteranno l’Al Ain per la prima partita del ... Come scrive fanpage.it