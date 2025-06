Debutto in grande stile per il figlio di Jason Momoa e Lisa Bonet | Wolfie infatti sarà nell' attesissimo Dune 3 in un ruolo importante

Nakoa-Wolf Momoa, il brillante 16enne figlio di Jason Momoa e Lisa Bonet, si prepara a conquistare Hollywood con il suo debutto nel blockbuster Dune 3, interpretando il ruolo chiave di Leto II. Un ingresso da vero protagonista che segna l'inizio di una nuova generazione di talenti emergenti. La sua presenza promette di aggiungere fascino e talento all’universo sci-fi, lasciando tutti curiosi di scoprire cosa riserverà il futuro a questo giovane e promettente attore.

Hollywood ha un nuovo nepo-baby da strapazzare. Un 16enne dai nobili natali che va a rinfoltire la schiera dei vari Depp jr, Gerber jr, Schwarzenegger jr. Nakoa-Wolf Momoa, il figlio di Jason Momoa e Lisa Bonet, è stato ufficialmente scelto per interpretare Leto II nel terzo capitolo della saga di Dune iniziata nel 2021. Il film, attesissimo sequel dell’universo sci-fi creato da Denis Villeneuve segna il debutto cinematografico del giovane attore. Che condividerĂ il set con il padre, che riprenderĂ il ruolo di Duncan Idaho, il ghola risorto. Per Nakoa-Wolf Momoa, questo debutto rappresenta non solo l’inizio di una potenziale carriera cinematografica, ma anche un momento speciale da condividere con il padre in uno degli universi fantascientifici piĂą amati del cinema contemporaneo. 🔗 Leggi su Amica.it