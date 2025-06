Debutto a Miradolo per Cinema nel Parco | Cattivissimo Me 4 inaugura le proiezioni sotto le stelle

Un’estate di risate e avventure sotto le stelle al Castello di Miradolo. Giovedì 26 giugno, “Cinema nel Parco” inaugura con il tanto atteso "Cattivissimo Me 4", portando sul grande schermo le esilaranti imprese di Gru e dei Minions. Preparati a vivere un’esperienza magica all’aperto, tra musica, emozioni e divertimento per tutta la famiglia. Non mancare, perché questa serata promette di essere unica e indimenticabile!

Per "Cinema nel Parco", al Castello di Miradolo, giovedì 26 giugno la rassegna inizia alle 21.30 con "Cattivissimo Me 4". Dopo sette anni dall'ultimo Cattivissimo Me, Gru, il supercattivo preferito dal mondo intero, diventato agente della Lega Anti-Cattivi, torna al fianco dei Minions per.

