Dc presenta una nuova epica serie di supereroi moderna

DC Comics presenta la nuova serie C.O.R.T.: Children of the Round Table, una sorprendente avventura che unisce la leggenda arturiana ai supereroi moderni. In un mix di fantasia e azione, questa epica saga promette di affascinare lettori di tutte le età, portando il mito nel cuore del mondo contemporaneo. Preparati a scoprire un universo dove coraggio, amicizia e magia si incontrano come mai prima d’ora. Una rivoluzione nel mondo dei supereroi sta per cominciare!

Nel panorama delle pubblicazioni di DC Comics, si prepara un nuovo progetto che riporta in auge la leggenda arturiana, introducendo una squadra di supereroi completamente nuova. Questa serie, intitolata C.O.R.T.: Children of the Round Table, promette di combinare elementi fantastici e avventurosi con il mondo contemporaneo, offrendo un prodotto adatto a tutte le età. dc comics presenta la nuova serie C.O.R.T.: Children of the Round Table. una squadra di bambini e i loro potenti strumenti mitici. La serie si focalizza su un gruppo di giovani protagonisti che scoprono le armi segrete del Camelot Corps, un ordine incaricato di custodire miti antichi fino al momento in cui sono necessari per salvare il mondo.

