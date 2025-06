DAZN-TIM Consiglio di Stato conferma sanzioni | intesa 2021 anticoncorrenziale su diritti TV Serie A

Il Consiglio di Stato ha confermato le sanzioni e l'impianto anticoncorrenziale dell'Intesa tra DAZN e TIM, evidenziando come alcune clausole dell’accordo abbiano restrizioni sulla concorrenza nella gestione dei diritti TV della Serie A. Questa decisione rafforza il ruolo delle autorità di regolamentazione nel tutelare un mercato equo e competitivo. La sentenza rappresenta un importante precedente che potrebbe influenzare futuri accordi nel settore audiovisivo sportivo, sottolineando l’importanza di rispettare i principi anticoncorrenziali a tutela dei consumatori.

Il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza che conferma in larga parte l'impianto accusatorio dell'Antitrust, qualificando come intesa restrittiva della concorrenza alcune clausole dell'accordo siglato tra DAZN Limited e Telecom Italia (TIM) in vista della gara per i diritti televisivi della Lega Nazionale Professionisti Serie A di calcio.

Il Consiglio di Stato ha confermato le multe a TIM e DAZN, sancendo l'illegittimità dell'accordo tra le due società in vista della gara per i diritti TV della Serie A.

