Davide Rondoni, poeta e scrittore, ci ricorda che la speranza non è un muscolo da trascurare, ma un'energia da allenare con costanza. In un'epoca in cui sembra vacillare, il suo messaggio è chiaro: senza speranza, il deserto dell'anima si espanderebbe. Durante il Festival "Dell'umano tutto intero", Rondoni invita a sfidare i luoghi comuni e a coltivare la fiducia nel futuro, perché è proprio lì che risiede la vera forza dell'umanità.

A margine del Festival "Dell'umano tutto intero", il poeta, drammaturgo e scrittore, Davide Rondoni, ha ricordato l'importanza dell'andare contro il luogo comune. In un momento storico in cui la speranza sembra smarrirsi, l'umanità continua a credere in un futuro migliore. "Se non ci fosse la speranza qui sarebbe il deserto", ha spiegato il Presidente del Comitato Nazionale dedicato all’Ottavo centenario della morte del Patrono d’Italia San Francesco d'Assisi, ricordando che questo sentimento è intrinseco nell'uomo e necessita solo di essere "nutrito". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Davide Rondoni: “La speranza non è in crisi, è solo un muscolo che va allenato” INTERVISTA VIDEO

