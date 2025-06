David si riavvicina alla Serie A pronto nuovo assalto | il top club fa sul serio

Jonathan David si avvicina con entusiasmo alla Serie A, alimentando le speranze dei tifosi italiani. Il suo nome risuona come una promessa di qualità e spettacolo nel prossimo campionato, mentre un club di prima fascia si prepara a sferrargli l'attacco decisivo. La corsa per assicurarsi il talento canadese si infiamma: il mercato estivo si preannuncia ricco di sorprese e colpi di scena. Riuscirà il top club a conquistare David prima che sia troppo tardi?

L’attaccante canadese si riavvicina a grandi passi verso il campionato italiano, con una big pronta a fare sul serio per strapparlo alla concorrenza (LaPresse) – SerieANews.com Il nome di Jonathan David è pronto a riscaldare nuovamente i tifosi italiani, in vista di questo calciomercato estivo. Già nelle scorse settimane il centravanti è stato accostato alla Serie A, con Napoli e Juventus che si erano mostrate interessate al suo profilo. Molto più defilata l’Inter, che aveva solamente tentato un sondaggio, ma i cui rumors si sono interrotti praticamente subito. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - David si riavvicina alla Serie A, pronto nuovo assalto: il top club fa sul serio

In questa notizia si parla di: serio - riavvicina - david - serie

In Russia fino a 40 bombardieri strategici di Mosca con capacità nucleari sono in fiamme, distrutti o danneggiati, dopo una serie di attacchi con droni ucraini. L'operazione su larga scala contro l’aeronautica russa è stata condotta dall’intelligence militare di K Vai su Facebook

Napoli all’assalto di Jonathan David: il canadese si avvicina alla Serie A; David si riavvicina alla Serie A, pronto nuovo assalto: il top club fa sul serio; Il Napoli fa sul serio per Jonathan David: offerto il doppio dell'ingaggio attuale. Inter sullo sfondo.

David può sbarcare in Serie A. Il Napoli ci aveva provato in estate - David, in diverse interviste, ha espresso più volte il suo apprezzamento per la Serie A, un campionato che lo affascina particolarmente. Secondo msn.com

Il Napoli fa sul serio per Jonathan David: offerto il doppio dell'ingaggio attuale. Inter sullo sfondo - C'è già l'offerta del Napoli Secondo quanto riferito dall ... Lo riporta tuttomercatoweb.com