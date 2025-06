David Juve Corriere cauto ottimismo | l’offerta bianconera è la migliore tra le pretendenti risposta entro metà luglio I dettagli

Il mercato della Juventus si anima con ottimismo cauto, mentre si fa strada la possibile acquisizione di Jonathan David. Dopo settimane di trattative e voci, l’offerta bianconera si distingue come la migliore tra le pretendenti, con una risposta attesa entro metà luglio. I tifosi sognano un grande colpo che possa rinvigorire l’attacco della squadra. La sfida ora è convincere il calciatore e definire i dettagli prima dell’apertura ufficiale della finestra di mercato.

David Juve (Corriere dello Sport), filtra ora cauto ottimismo: l’offerta bianconera è la migliore tra le pretendenti, risposta entro metà luglio. I dettagli. Filtra ora cauto ottimismo da parte del calciomercato Juve sul fronte Jonathan David, attaccante che nelle scorse settimane si è svincolato dal Lille e che è pronto a iniziare lontano dalla Francia una nuova avventura. Secondo il Corriere dello Sport la proposta bianconera leggermente più bassa rispetto alle pretese del giocatore di un ingaggio da 7 milioni netti e un bonus alla firma è comunque la migliore sul tavolo del canadese. David dovrà dare una riposta entro e non oltre metà luglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve (Corriere), cauto ottimismo: l’offerta bianconera è la migliore tra le pretendenti, risposta entro metà luglio. I dettagli

In questa notizia si parla di: juve - cauto - ottimismo - david

La Juve ritorna alla carica per David: quando si può sbloccare e la chiave Vlahovic; Corsport - La Juve forte su David; Juve, addio a Vlahovic per il ‘nuovo Osimhen’: soldi e scambio.

Corsport - La Juve forte su David - Come riporta Corsport, la Juve continua a sperare, per sua fortuna però non ha smesso di battere altre piste. Da tuttojuve.com

Juventus, starebbe crescendo l'ottimismo per Jonathan David - La Juventus avrebbe individuato in Jonathan David del Lille, il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Si legge su it.blastingnews.com