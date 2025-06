David Inter si allontana il colpo a zero | offerta superata ora la Juve è in pole

L’attenzione si infiamma sul futuro di Jonathan David, il talentuoso attaccante canadese di proprietà del Lille. Dopo aver respinto l’offerta dell’Inter, ora la Juventus sembra aver preso il comando nella corsa al suo acquisto, superando la concorrenza nerazzurra con una proposta superiore a 232 milioni di euro. La sfida tra i grandi del calcio italiano entra nel vivo: quale squadra riuscirà a convincere definitivamente il giocatore? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

David Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante canadese ex Lille nel mirino dei nerazzurri per il reparto offensivo. Tutti i dettagli. Le speranze dell’ Inter per Jonathan David si fanno sempre più flebili. L’attaccante canadese, svincolato dal Lille, è da tempo nei radar nerazzurri, ma ora sembra destinato a vestire la maglia della Juve. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club bianconero ha compiuto passi concreti verso il classe 2000, presentando un’offerta che, pur leggermente inferiore alle richieste del giocatore (7 milioni netti a stagione più un bonus alla firma), viene considerata la più solida tra quelle attualmente in campo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - David Inter, si allontana il colpo a zero: offerta superata, ora la Juve è in pole

