data di uscita dello spinoff di beth e rip di yellowstone conferma la tendenza positiva delle serie di taylor sheridan

Il franchise televisivo di Taylor Sheridan, noto per la serie Yellowstone, conferma un trend positivo con l'annuncio di un nuovo spin-off dedicato ai personaggi di Beth Dutton e Rip Wheeler. La programmazione prevede una rapida produzione e una messa in onda prevista già entro circa un anno dalla conclusione della quinta stagione originale, mantenendo alta l'attenzione del pubblico su questa saga di successo. annuncio e data di uscita dello spin-off di beth e rip. quando sarà trasmesso lo spin-off di Beth e Rip. Secondo le comunicazioni ufficiali di Paramount Global, il gruppo proprietario di Paramount+, lo spin-off dedicato a Beth Dutton e Rip Wheeler sarà disponibile in anteprima nel mese di novembre 2025.