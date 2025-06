Data di scadenza sbagliata | Ministero ritira lotto di mozzarella prodotta nel casertano

Il richiamo di un lotto di Mozzarella di Bufala Campana Cilento prodotto a Cellole desta attenzione tra consumatori e rivenditori. Il motivo? una data di scadenza sbagliata sulla confezione, che potrebbe creare confusione e rischi per la sicurezza alimentare. Il Ministero della Salute ha prontamente preso provvedimenti per tutelare i consumatori, evidenziando l'importanza di controllare attentamente le etichette. La corretta informazione è fondamentale per garantire qualità e sicurezza nelle nostre tavole.

Il ministero della Salute ha richiamato un lotto di Mozzarella di Bufala Campana a marchio Cilento, prodotta nello stabilimento di Cellole. Il motivo del richiamo è la data di scadenza errata sulla confezione: l'etichetta, infatti, riporta la data di scadenza errata 9 luglio 2026, invece di.

