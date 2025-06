Dark ‘n’ Stormy | il cocktail delle tempeste bermudiane

tra mare e tempesta, evocando le leggende e il fascino intrinseco delle Bermuda. Sorseggiare un Dark ‘n’ Stormy è come lasciarsi coinvolgere dalla forza selvaggia della natura, un rito che unisce tradizione e avventura in ogni goccia. Quindi, preparatevi a scoprire il segreto di un cocktail che cattura l’essenza stessa delle tempeste oceaniche.

Quando le nuvole cariche di pioggia si addensano all'orizzonte marino e il vento inizia a soffiare impetuoso, non c'è bevanda che racconti meglio l'anima tempestosa di Bermuda del Dark 'n' Stormy. Questo cocktail iconico, divenuto simbolo nazionale dell'arcipelago atlantico, incarna perfettamente l'equilibrio tra la dolcezza speziata del ginger beer e la profondità robusta del rum scuro, creando un'esperienza gustativa che trasporta immediatamente chi lo degusta verso acque tropicali e orizzonti infiniti. Le origini bermudiane di una leggenda. La storia del Dark 'n' Stormy affonda le radici nelle acque cristalline di Bermuda e nella tradizione distillatoria della famiglia Gosling, che dal 1806 produce rum in questo paradiso atlantico.

