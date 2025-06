Danneggiate le strutture di irrigazione e svuotata la vasca di raccolta | persi 10 mila metri cubi d' acqua del Consorzio

Nella notte fra lunedì e martedì, atti vandalici hanno compromesso gravemente le strutture di irrigazione del Consorzio di bonifica Agrigento 3, provocando la perdita di ben 10 mila metri cubi d'acqua. Si sospetta un tentativo di furto illecito di risorse idriche attraverso l'apertura abusiva delle valvole. Un gesto che mette a rischio l'ecosistema e l'agricoltura locale, evidenziando l'urgenza di interventi per proteggere questo patrimonio vitale.

Pare che volessero rubare acqua, immettendola abusivamente nelle condotte idriche. Sarebbe questo il motivo per il quale qualcuno, durante la notte fra lunedì e martedì, ha aperto le valvole della rete del Consorzio di bonifica Agrigento 3. Di fatto, non soltanto sono state danneggiate le.

