Daniel Hackett che numeri Pesarese l’italiano più vincente

Daniel Hackett, il campione pesarese che ha scritto la storia del basket italiano, conferma il suo talento e la sua leadership con il sesto titolo in carriera, tra successi nazionali e internazionali. Con un palmarès ricco di emozioni e vittorie, Hackett si distingue come il giocatore italiano più vincente ancora in attività . La sua carriera straordinaria si arricchisce di un nuovo capitolo, coronato dal tricolore conquistato martedì sera con la Virtus Bologna, sottolineando il suo ruolo di protagonista nel panorama cestistico.

E’ pesarese il giocatore italiano più vincente nel basket ancora in attività . Con lo scudetto conquistato martedì sera in maglia Virtus, Daniel Hackett mette in bacheca il sesto titolo in carriera: tre se li è cuciti sul petto nel suo paese, a Siena (2013), Milano (2014) e Bologna (2025), gli altri tre all’estero, ad Atene (2016 con l’Olympiakos) e Mosca (2019 e 2021). La ciliegina è l’Eurolega conquistata con il Cska in una stagione magica (201819). Nel suo palmares ci sono anche l’Eurocup vinta con la Virtus (202122), due Supercoppe italiane (conquistate sempre con le V nere, nel 2022 e 2023) e una Supercoppa della VTB United League vinta con i moscoviti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Daniel Hackett, che numeri. Pesarese l’italiano più vincente

In questa notizia si parla di: daniel - hackett - pesarese - italiano

Daniel Hackett guida la Virtus verso il 17° scudetto con difesa e leadership - stagione c’è Daniel Hackett, il cuore pulsante della Virtus, che con la sua difesa e leadership sta portando la squadra verso il trionfo dello scudetto 17176.

? Daniel Hackett: "Un'emozione forte, soprattutto questo lo dovevamo e lo volevamo fare per Achi, è un momento difficile ma lotterà e gli siamo tutti vicini. Volevamo dedicargli questa gioia. Poi per il vissuto di questo gruppo, per gli anni nei quali abbiamo do Vai su Facebook

Daniel Hackett, che numeri. Pesarese l’italiano più vincente; Virtus Bologna, Daniel Hackett firma un contratto fino al 2024; Virtus Bologna, ufficiale la firma di Hackett.

Daniel Hackett diventerà padre: "Sono strafelice" - L’occasione sono le feste pasquali da trascorrere insieme e la possibilità di tifare per l’amico Daniel ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Hackett lascia la Russia, anzi ci pensa ancora. Il post criptico poi rimosso: «Nessuno ci dice la verità». La famiglia è già a Pesaro - L’ultimo nome in ordine di tempo, per il quotidiano catalano, è quello di Daniel Hackett, 34 anni, play- Da corriereadriatico.it