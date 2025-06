Dani Olmo in Costiera amalfitana | relax prima della nuova stagione calcistica

Dani Olmo, il dinamico centrocampista della nazionale spagnola e del Barcellona, si gode un momento di relax nella splendida Costiera amalfitana, lasciando alle spalle l’agitazione pre-stagionale. Tra panorami mozzafiato e momenti di tranquillità, il calciatore si prepara ad affrontare una nuova stagione con rinnovata energia e determinazione. La sua fuga in questa cornice incantevole è la testimonianza di come anche i campioni meritino un attimo di pausa prima di tornare in campo.

Tempo di lettura: < 1 minuto In un’estate che si preannuncia intensa sul piano sportivo, Dani Olmo ha scelto la tranquillità e il fascino senza tempo della Costiera amalfitana per una breve pausa rigenerante. Il centrocampista della nazionale spagnola e del Barcellona, infatti, è stato avvistato nei dintorni di Salerno a bordo di una van Mercedes fornito dalla Salerno Rent & Service società specializzata in noleggio con conducente e noleggio auto. A confermare la presenza del calciatore nel Salernitano è stato lo stesso Alfonso Boccia, titolare della società che senza nascondere la soddisfazione commenta: «È sempre un onore accogliere professionisti del suo calibro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dani Olmo in Costiera amalfitana: relax prima della nuova stagione calcistica

In questa notizia si parla di: dani - olmo - costiera - amalfitana

“Avevo chiuso per Dani Olmo e Szoboszlai al Milan, ma la società fermò tutto”: il retroscena di Boban - Zvonimir Boban ha espresso senza filtri le sue critiche al Milan, evidenziando la mancanza di coesione e una chiara identità tattica.

Il calciatore Dani Olmo in Costiera: relax prima della nuova avventura con il Barcellona; Dani Olmo e Michael Jordan a Positano per le vacanze; Michael Jordan a Positano, serata con pizza e cocktail. E in Costiera c'è anche Dani Olmo, vacanza romantica con la fidanzata.

Dani Olmo in Costiera amalfitana con Salerno Rent - In un’estate che si preannuncia intensa sul piano sportivo, Dani Olmo ha scelto la tranquillità e il fascino senza tempo della Costiera amalfitana per una br ... Come scrive gazzettadisalerno.it

Dani Olmo e Michael Jordan a Positano per le vacanze - Il giro di stelle in Italia si conclude con Al Pacino che in Vaticano ha incontrato Leone XIV, il primo Papa statunitense della storia. Si legge su gazzetta.it