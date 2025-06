Dan Da Dan e Kaiju n8 le seconde stagioni per l' estate streaming di Crunchyroll arriva Nyaight of the Living Cat

Preparati a un’estate all’insegna dell’anime con Crunchyroll! La piattaforma Sony apre le porte a nuove emozioni, tra il debutto di Gachiakuta, le seconde stagioni di Kaiju n.8 e Dan Da Dan, e l’irresistibile Nyaight of the Living Cat. Un’offerta digitale imperdibile per ogni appassionato: scopri le date e non perderti nemmeno un episodio di questa stagione infinita di avventure e sorprese!

