Damson Idris di F1 continua ad alimentare le voci sul futuro di Black Panther

Damson Idris, noto per il suo ruolo in F1 – Il Film, continua a alimentare i rumor sul suo possibile futuro come Black Panther nell'MCU. Le voci di trattative con i Marvel Studios per interpretare il leggendario T’Challa si fanno sempre più insistenti, alimentando l’attesa dei fan e lasciando supporre che il suo nome sia tra i candidati più papabili per sostituire il compianto Chadwick Boseman. La domanda ora è: sarà lui il nuovo volto di Black Panther?

Sembra che ci fosse del vero nella voce secondo cui Damson Idris ( F1 – Il Film ) fosse in trattative per interpretare il nuovo Black Panther dell’MCU. La recente indiscrezione secondo cui i Marvel Studios potrebbero essere alla ricerca di un attore che sostituisca il compianto Chadwick Boseman per interpretare T’Challa nell’MCU ha fatto emergere diversi nomi, tra cui quello di Damson Idris. Si diceva che la promettente star britannica, che ha un ruolo chiave in F1 – Il Film al fianco di Brad Pitt, fosse uno degli attori che hanno rinunciato all’opportunità di interpretare T’Challa, e poco dopo è stato chiesto conto della voce sui social media. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

