Damson Idris alimenta le voci sul futuro di Black Panther in F1

Le voci su un possibile nuovo volto di Black Panther nel Marvel Cinematic Universe si fanno sempre più insistenti, e Damson Idris, noto per il suo ruolo in F1 – Il Film, si trova al centro di questa scena. La sua candidatura alimenta le speculazioni sulla futura evoluzione del personaggio di T’Challa, ormai interpretato dal compianto Chadwick Boseman. Resta da capire se questa suggestione si trasformerà in realtà, aprendo nuovi orizzonti per l’iconico eroe africano.

possibilità di un nuovo attore per il ruolo di black panther nel marvel cinematic universe. Nel panorama delle produzioni Marvel, si susseguono voci riguardanti la ricerca di un attore che possa interpretare una nuova versione di Black Panther. Tra i nomi più discussi compare quello di Damson Idris, noto per il suo ruolo in F1 – Il Film. La questione riguarda soprattutto la sostituzione del personaggio di T’Challa, interpretato dal compianto Chadwick Boseman. le indiscrezioni sul casting e le dichiarazioni dell’attore damson idris. Circa un possibile coinvolgimento di Damson Idris, si è diffusa una notizia secondo cui l’attore britannico sarebbe stato contattato per interpretare una variante del protagonista. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Damson Idris alimenta le voci sul futuro di Black Panther in F1

In questa notizia si parla di: black - panther - damson - idris

Black panther torna nei videogiochi nel 2024 nonostante la cancellazione di ea - Il 2024 segna il ritorno di Black Panther nei videogiochi, un segnale di speranza per gli amanti dei supereroi Marvel.

Black Panther, Damson Idris nuovo T'Challa? La risposta dell'attore alimenta la speranza; Avengers: Doomsday, Damson Idris sarà il nuovo Black Panther? L'attore stuzzica i fan; Black Panther 3, questa star di F1 in lizza per diventare il nuovo T'Challa dei Marvel Studios?.

Avengers: Doomsday, Damson Idris sarà il nuovo Black Panther? L'attore stuzzica i fan - Durante la premiere di Formula 1, l'attore è stato interrogato sui rumor e la sua risposta ha fatto scattare il senso di ragno dei fan. Si legge su cinema.everyeye.it

Black Panther, Damson Idris nuovo T'Challa? La risposta dell'attore alimenta la speranza - Già da tempo si vociferava del possibile recasting di T'Challa e Damson Idris, in una recente intervista, avrebbe suggerito nuovamente questa pista. Come scrive comingsoon.it