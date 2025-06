Dall’operaio al panettiere | a colloquio con le aziende

Se sei alla ricerca di nuove opportunità professionali o desideri potenziare le tue competenze, non perdere la terza edizione del Salone del Lavoro a Cesano Maderno. Organizzato dal Centro per l’impiego di Afol MB, questo evento ti offre l’occasione di incontrare direttamente aziende e agenzie, partecipare a colloqui e scoprire corsi di formazione mirati. Vieni a Palazzo Arese Borromeo e apri le porte al tuo futuro!

Il Centro per l’impiego di Cesano Maderno di Afol MB organizza la terza edizione del Salone del Lavoro. L’appuntamento è oggi dalle 9 alle 13 a Palazzo Arese Borromeo. Una mattinata per svolgere colloqui con aziende e agenzie. Saranno inoltre illustrati corsi di formazione per migliorare le competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro. Tante le posizioni aperte: operaio metalmeccanico, operaio chimico, magazziniere, tecnico formulatore senior, colorista di produzione, tecnico informatico, addetto alla programmazione della produzione, tecnico formulatore junior ma anche addetto reparto salumi formaggi, addetto macelleriapolleria, addetto panetteriapasticceria, store manager in training, specialista gastronomia, solo per citare alcune delle proposte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it