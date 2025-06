Dalla Ue via libera condizionato all’offerta sul Banco Bpm lanciata da Unicredit

L’Unione Europea concede il via libera condizionato all’offerta sul banco di Unicredit, aprendo nuove opportunità nel settore bancario. Tuttavia, il Garante della concorrenza italiano vede ancora ostacoli, poiché la sua richiesta di valutare l’acquisizione è stata respinta. Questa decisione potrebbe influenzare significativamente le strategie di mercato e le future mosse dell’istituto. Restate sintonizzati per scoprire come evolverà questa complessa partita tra regolatori e grandi player.

Banche, Ok condizionato da Ue a Ops UniCredit su Banco Bpm - (askanews) – La Commissione europea, agendo nel suo ruolo di autorità antitrust dell’Ue, ha dato il suo via libera condizionato, oggi a Bruxelles, alla fusione che risulterebbe dall ... Segnala askanews.it