dalla sinistra ostruzionismo ma anche prime aperture nordio e la riforma della giustizia

Nel mosaico complesso del dibattito politico, emergono due anime: da un lato, le aperture di Nordio e le proposte di riforma della giustizia; dall’altro, un ostruzionismo che spesso si limita a ripetere argomentazioni infondate. La sfida consiste nel distinguere il senso costruttivo dal tentativo di bloccare il progresso, spesso alimentato da accuse infondate come quella di ispirazioni lontane. Ma qual è il reale impatto di questa dinamica sulla nostra società?

«I discorsi ascoltati, quasi tutti, li dividerei in due settori: ci sono stati degli interventi minoritari, ma motivati razionalmente e altri, invece, purtroppo la maggioranza, molto ripetitivi e chiaramente contraddistinti da una volontà ostruzionistica. Basti pensare che in uno di questi si diceva addirittura che la nostra riforma era ispirata a Licio Gelli. Argomentazioni, però, che indeboliscono la stessa opposizione». Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, ospite all'edicola de Il Tempo, commenta quanto appena andato in scena nell'Aula del Senato dove si è discusso della separazione delle carriere. 🔗 Leggi su Iltempo.it