Dalla Siberia a Villa Pamphili | chi era Anastasia Trofimova | Ford e gli 863mila euro del ministero per un film su Roma

Dalla fredda vastità della Siberia a Villa Pamphili, la storia di Anastasia Trofimova Ford svela un intreccio di segreti, sogni e incontri decisivi. Tra un rapporto complesso con Kaufmann e documenti fondamentali all’ambasciata americana di Malta, il suo passato diventa il filo conduttore di un mistero avvolto da 863mila euro del Ministero per un film su Roma. Una vicenda che invita a scoprire cosa si nasconde dietro le apparenze.

La ragazza e il difficile rapporto con Kaufmann: i documenti presentati all'ambasciata Usa di Malta per registrare la piccola decisivi per darle un'identità. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Dalla Siberia a Villa Pamphili: chi era Anastasia Trofimova | «Ford» e gli 863mila euro del ministero per un film su Roma

Si chiama Anastasia Trofimova la donna trovata senza vita nel parco di Villa Pamphili, a Roma, il 7 giugno scorso. La donna, è nata a Omsk, nella Federazione Russa, il 21 settembre 1996, aveva meno di 29 anni. I dati sono stati riferiti dalla Procura di Roma

I misteri di Anastasia Trofimova: i viaggi, l’incontro con Kaufmann e le ultime drammatiche ore - Ecco la ricostruzione degli ultimi due anni di vita della 28enne russa ritrovata morta a Villa Pamphili. Riporta quotidiano.net