Dalla Parte Dei Bambini – FOQUS premiata con il logo Welcome 2024 per i percorsi integrativi lavorativi

Dalla Parte dei Bambini – FOQUS si distingue ancora una volta, ricevendo il prestigioso riconoscimento “Welcome. Working for Refugee Integration” dall’UNHCR Italia. Questo premio celebra le aziende che si impegnano concretamente per l’integrazione dei rifugiati attraverso percorsi lavorativi innovativi e inclusivi. Con il logo Welcome 2024, FOQUS si conferma leader nel promuovere un futuro nel quale ogni bambino e rifugiato possa trovare un sorriso e una speranza.

