dalla fibra di carbonio a quella naturale bmw porta i compositi green nella produzione di serie

BMW compie un passo deciso verso la sostenibilità, passando dalla fibra di carbonio a compositi di fibre naturali. Dopo averli testati nel motorsport, la casa tedesca li introduce nelle auto di serie, garantendo performance e rispetto ambientale. Questa innovazione arriva in un momento chiave, quando l’Europa solleva il tema della gestione del “fine vita” della fibra di carbonio, dimostrando come BMW voglia guidare il cambiamento verso un’industria automobilistica più verde e responsabile.

Dopo averli sperimentati nel motorsport, BMW è ora pronta a utilizzare i suoi compositi di fibre naturali anche per i modelli di serie. E assicura che tali materiali soddisfano persino i severi requisiti strutturali richiesti per il tetto delle vetture in fase di omologazione. Un tempismo niente male visto che, proprio alcune settimane fa, l’Europa aveva sollevato il problema della gestione di “fine vita” della fibra di carbonio: la riciclabilità di tale materiale è, infatti, oggetto di dibattito, e l’EU sta valutando il tema del corretto smaltimento dei compositi per renderli più ecosostenibili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it