Dalla consulenza alla tutela legale | apre il primo centro di assistenza bollette del Ravennate

Dalla consulenza alla tutela legale, apre a Lugo il primo centro di assistenza bollette del ravennate, un punto di riferimento per i cittadini che desiderano orientarsi tra le offerte del mercato libero e difendersi dalle truffe. Situato in via Magnapassi 24, il nuovo Cab rappresenta una svolta concreta per la comunità , offrendo supporto professionale e informazione affidabile. Un passo importante per garantire trasparenza e tutela ai consumatori, contribuendo a costruire un rapporto di fiducia con il territorio.

Un sostegno concreto ai cittadini per orientarsi tra le offerte del mercato libero e per evitare di incappare in truffe. Apre a Lugo una nuova sede di Cab - Centro assistenza bollette, uno sportello che aprirà in via Magnapassi 24 sabato 21 giugno. Il nuovo centro sarà il primo della provincia di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Dalla consulenza alla tutela legale: apre il primo centro di assistenza bollette del Ravennate

In questa notizia si parla di: centro - apre - primo - assistenza

Etruria Retail apre un rinnovato Carrefour Express in centro a Firenze - Etruria Retail ha inaugurato un rinnovato Carrefour Express in Piazza San Lorenzo 1, nel cuore di Firenze.

Apre il Primo Nodo Territoriale di Salute! Martedì 17 giugno, alle ore 18:00, presso il Nodo del Centro Storico (Via Gambalunga, 106). Sarà ... Vai su Facebook

Dalla consulenza alla tutela legale: apre il primo centro di assistenza bollette del Ravennate; Assistenza ai genitori e supporto psicologico e legale: a Roma apre un nuovo centro per le famiglie; FedEx apre il primo centro logistico europeo per le scienze biologiche.

Apre il centro assistenza-urgenza: "Segnale positivo per il territorio" - L’assistenza è garantita 7 giorni su 7: dalle 8 alle 24 con accesso ... ilrestodelcarlino.it scrive

Diritti Lgbt+, apre il primo centro antidiscriminazioni con servizi h24 - vittime di violenza e discriminazione, sul piano dell'assistenza psicologica, legale, lavorativa, sanitaria e di ... Come scrive romatoday.it