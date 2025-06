D’Alema a La7 | Se l’Iran avesse l’atomica Israele non oserebbe attaccare ‘Regime change’? Follia

L’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema mette in guardia: se l’Iran possedesse l’atomica, Israele eviterebbe provocazioni militari contro di lui. In un’analisi lucida e appassionata a Otto e mezzo (La7), sottolinea come il vero interesse globale sia fermare l’escalation di violenza e riprendere i negoziati, ricordando l’importanza dell’accordo sul nucleare del 2015. La pace dipende da scelte intelligenti e responsabili, non dalla follia della guerra.

“ È interesse vitale dell’Europa e del mondo fermare il conflitto, tornando al tavolo del negoziato ”. Sono le parole dell’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema, intervenuto a Otto e mezzo (La7) per analizzare l’escalation della guerra tra Israele e Iran. L’ex presidente del Consiglio ricorda l’accordo sul nucleare iraniano siglato nel 2015 e poi stracciato da Donald Trump: “Quell’intesa portò l’Iran a rinunciare a sviluppare l’arma nucleare. ma nel 2018 Trump ne uscì unilateralmente e da allora la situazione è peggiorata. L’Iran, a mio avviso sbagliando, ha ripreso i suoi programmi, però non possiamo dimenticare che quell’accordo è stato successivamente sabotato dagli Usa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - D’Alema a La7: “Se l’Iran avesse l’atomica, Israele non oserebbe attaccare. ‘Regime change’? Follia”

D'Alema: "Se Iran avesse bomba nucleare non ci sarebbe guerra" - L'ipotesi di un Iran dotato di bomba nucleare apre scenari complessi e delicati. Secondo l'ex premier Massimo D'Alema, la presenza di armi nucleari potrebbe dissuadere i conflitti, evitando guerre devastanti.

