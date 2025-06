Dal nuovo ponte sul Marzeno alle vasche di laminazione | interventi di ricostruzione per oltre 3 milioni a Brisighella

Brisighella si prepara a una rinascita concreta grazie a oltre 3 milioni di euro destinati a interventi strategici. Dal nuovo ponte sul Marzeno alle vasche di laminazione, il territorio si riappropria della sua vitalità , puntando a un futuro più sicuro e resiliente. Con approvazioni ufficiali e progetti pronti, la città avvia una fase di ricostruzione che rafforzerà il suo patrimonio naturale e infrastrutturale, segnando un passo fondamentale verso la ripresa e la tutela del suo splendore.

Via libera a Brisighella a quattro interventi strutturali per il ripristino e la riqualificazione di aree del territorio colpite dalle alluvioni. La Giunta comunale ha infatti approvato i progetti di fattibilità tecnica ed economica dei lavori per la realizzazione del nuovo ponte in via Ceparano. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Dal nuovo ponte sul Marzeno alle vasche di laminazione: interventi di ricostruzione per oltre 3 milioni a Brisighella

In questa notizia si parla di: ponte - interventi - brisighella - marzeno

Ponte, concessi due finanziamenti: servizi per l’infanzia e rete idrica al centro dei nuovi interventi - Il Comune di Ponte ha ottenuto due importanti finanziamenti per migliorare i servizi alla cittadinanza.

BRISIGHELLA CALCIO: DEFINITA LA PROGRAMMAZIONE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 Riportiamo il comunicato stampa che ci ha fatto pervenire in redazione il Presidente del Brisighella Calcio Pier Paolo Valmori. ASD Val Lamone Calcio - C Vai su Facebook

Dal nuovo ponte sul Marzeno alle vasche di laminazione: interventi di ricostruzione per oltre 3 milioni a Brisighella; Post alluvione: via libera a Brisighella per quattro interventi da oltre 3 milioni di euro; I progetti degli interventi di ripristino e ricostruzione post alluvione a Brisighella.

Verrà realizzato un nuovo ponte in via Ceparano, sul torrente Marzeno - Via libera a Brisighella a quattro interventi strutturali per il ripristino e la riqualificazione di aree del territorio colpite dalle alluvioni. Da ravennaedintorni.it

Brisighella: ecco gli interventi di ricostruzione dopo le alluvioni - che riguardano lavori all'alto Lamone e al nuovo Ponte di Cepparano sul torrente Marzeno. ilrestodelcarlino.it scrive