Dal mare fino al mare | Ostia si trasforma in un grande palcoscenico tra arte archeologia e natura

una straordinaria arena di cultura e scoperta, dove storia, arte e natura si incontrano in un affascinante spettacolo a cielo aperto. Con 47 eventi, 18 itinerari e oltre 2000 anni di storia, questa iniziativa promette di coinvolgere e sorprendere ogni visitatore, rendendo Ostia un palcoscenico vivente di emozioni e memorie. Preparatevi a lasciarvi affascinare da un viaggio unico nel suo genere.

47 eventi, 18 itinerari e oltre 2000 anni di storia: da giugno a dicembre 2025, Ostia si racconta in tutte le sue forme con Dal mare fino al mare – A mari usque ad mare, il nuovo progetto ideato da Valdrada Teatro con il sostegno di Roma Capitale e Municipio Roma X, vincitore dell'Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum – 2025. Un lungo viaggio artistico e immersivo tra paesaggi naturali, siti archeologici e luoghi poco noti, che trasforma Ostia in un museo a cielo aperto e palcoscenico urbano. Il programma, completamente gratuito su prenotazione, si snoda tra Parco di Ostia Antica, Pineta di Castel Fusano, Borghetto dei Pescatori, Dragona, l'Idroscalo, con incursioni artistiche anche in luoghi normalmente chiusi al pubblico come la Chiesa di Sant'Ercolano, la Casa di Diana e l' Insula del Soffitto Dipinto.