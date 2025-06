Dal Conservatorio alla città | il Festival MusicMediale accende Piacenza di musica e innovazione

Da un conservatorio all'altra, Piacenza si trasforma nel cuore pulsante di creatività e innovazione grazie a MusicMediale, il festival che unisce musica, tecnologia e arte multimediale. Dal 21 giugno al 6 luglio, la città si accende di suoni, immagini e sperimentazioni, offrendo un'esperienza sensoriale unica. Non perdere l'occasione di vivere questa straordinaria celebrazione di talento e innovazione; il futuro della musica ti aspetta proprio qui, tra le vie di Piacenza.

Un caleidoscopio di suoni, immagini e sperimentazioni sta per invadere Piacenza: torna MusicMediale, il festival che mette in connessione musica, tecnologia e arte multimediale. Dal 21 giugno al 6 luglio, la città diventa palcoscenico d’avanguardia con la quarta edizione della rassegna, ideata e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Dal Conservatorio alla città: il Festival MusicMediale accende Piacenza di musica e innovazione

In questa notizia si parla di: città - festival - musicmediale - piacenza

Torna “RDS Summer Festival 2025” con otto date in quattro città - Torna il RDS Summer Festival 2025, un evento imperdibile con otto date in quattro città italiane! RDS 100% Grandi Successi e RDSNEXT ritornano a far vibrare l'estate con grandi spettacoli, presentati dagli amati speaker Rossella Brescia, Ciccio e Baz.

#succedeapiacenza Inizia una nuova settimana con numerosi eventi... ecco solo alcuni degli eventi che si svolgeranno a #Piacenza dal 26 al 30 maggio 2025 Dal Mississippi al Po-Festival blues, Cena solidale Africa Mission, 26 maggio 2025, ore 20, Ristor Vai su Facebook

Dal Conservatorio alla città: il Festival MusicMediale accende Piacenza di musica e innovazione; Festival MusicMediale; Piacenza, la stagione 2024/25 del Teatro Municipale.