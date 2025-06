Dal Comune un aiuto economico per i genitori soli | Risposta concreta a bisogno reale

Il Comune si impegna a sostenere i genitori soli offrendo un aiuto economico concreto e mirato, rispondendo così a un bisogno reale e pressante. Durante l’ultima seduta del Consiglio Comunale, approvata all’unanimità, questa misura rappresenta un passo importante verso una comunità più solidale e inclusiva. Il consigliere Mario Cagiano afferma: “Vogliamo contribuire a creare un ambiente di supporto per chi affronta sfide quotidiane da solo.”

Il Consiglio Comunale, nella seduta di ieri, ha approvato – con la sola astensione di tre consiglieri del Movimento 5 Stelle – una mozione di grande rilevanza sociale promossa dalla Consulta per le Parità e le Pari Opportunità, presieduta dal consigliere comunale Mario Cagiano. Questi si dice. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Dal Comune, un aiuto economico per i genitori soli: “Risposta concreta a bisogno reale”

