Dal cohousing per anziani al turismo accessibile | nuovi progetti da oltre 2 milioni

Dalla creazione di spazi condivisi per anziani all’innovazione nel turismo accessibile, i progetti da oltre 2 milioni di euro stanno rivoluzionando l’economia sociale in Italia. Dal cohousing per anziani alla falegnameria sociale per giovani autistici, ogni iniziativa punta a promuovere inclusione e sostenibilità. Scopri come queste idee pionieristiche stanno trasformando il nostro Paese e aprendo nuove strade di sviluppo e coesione sociale.

Un cohousing per anziani, una falegnameria sociale per giovani autistici, un taxi per il turismo accessibile, un casale per l'ospitalità inclusiva in Valle d'Itria e un hub digitale per neurodivergenze giovanili. Entra nel vivo la nuova economia sociale grazie all'avviso pubblico "Impresa.

