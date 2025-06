Dal campo al microfono | Sinner protagonista del nuovo brano di Bocelli

Dal cuore del campo da tennis alle note dell’opera, l’inedita collaborazione tra Jannik Sinner e Andrea Bocelli nasce per emozionare. Due icone italiane, unite dalla passione, dalla dedizione e dalla voglia di superare ogni limite, si incontrano in “Polvere e Gloria”, il nuovo singolo del tenore in uscita domani. Un progetto che promette di ispirare e unire sport e musica in un’armonia senza confini.

Un’inedita sinergia tra musica e sport sta per prendere forma: Andrea Bocelli e Jannik Sinner uniscono le loro voci, le loro emozioni e i loro percorsi nel brano Polvere e Gloria, il nuovo singolo del tenore in uscita domani, 20 giugno. Una collaborazione sorprendente, annunciata con una clip diffusa sui social, che si configura come un dialogo autentico tra due icone italiane, legate da valori profondi come dedizione, umiltà e determinazione. Un inno alla verità del percorso. Nel video di anteprima pubblicato sui loro canali, scorrono immagini intense di Sinner accompagnate da una sua riflessione: “Nella nostra vita ci saranno tante prime volte, basta essere se stessi”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

