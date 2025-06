Daiquiri Lambrate

Scopri il fascino della mixology estiva con Daiquiri Lambrate, il cocktail che unisce sapientemente l’eleganza del rum Kingston e il tocco aromatico della Pesca Tabacchiera siciliana macerata nel Liquore dell’Etna. Fabrizio Valeriani, maestro dell'arte dei cocktail, crea un’esperienza unica nel cuore di Roma, dove l’innovazione e i sapori autentici si incontrano. Vieni a provarlo al Marchese, in Via dei Bossi 3, e lasciati conquistare dalla magia di questa rivisitazione irresistibile.

