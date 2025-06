Dai social alla memoria collettiva fino alla disco music a ' Bonsai' arriva la micro-rassegna ' Agguati'

Dai social alla memoria collettiva, passando per la disco music, Bonsai presenta “Aguati”, la micro rassegna che rivoluziona il palcoscenico. Domenica 22 alle 19, al Teatro Ferrara Off, si conclude il format con tre giovani compagnie e tre spettacoli sorprendenti, dove il teatro diventa un luogo di sovvertimento delle aspettative e di scoperta continua. Un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi in un mondo di emozioni e innovazione.

Domenica 22 alle 19, al Teatro Ferrara Off è in programma l'ultimo appuntamento con il format che porta sul palcoscenico del festival 'Bonsai' tre giovani compagnie con tre differenti spettacoli. Il teatro come spazio del sovvertimento delle aspettative di chi guarda e della scoperta di uno.

