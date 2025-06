Dai metalmeccanici ai trasporti venerdì 20 giugno giornata di sciopero

Venerdì 20 giugno si preannuncia una giornata di grande fermento con scioperi che coinvolgono metalmeccanici e trasporti, causando disagi su treni e voli. Le manifestazioni, tra cui quella prevista a Bergamo, riflettono l’importanza delle rivendicazioni e il forte impegno dei lavoratori. È fondamentale essere preparati e informati per affrontare questa giornata di mobilitazione, che potrebbe influenzare i nostri piani e spostamenti.

DA SAPERE. Scioperano i metalmeccanici, disagi per chi viaggi in treno ma anche in aereo. Venerdì 20 giugno sarà una giornata nera con numerose mobilitazioni in atto. Anche a Bergamo è in programma la manifestazione del comparto metalmeccanico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Dai metalmeccanici ai trasporti, venerdì 20 giugno giornata di sciopero

In questa notizia si parla di: metalmeccanici - venerdì - giugno - giornata

Metalmeccanici, venerdì 20 giugno un nuovo sciopero di 8 ore per il contratto - I metalmeccanici tornano in piazza venerdì 20 giugno, pronti a dare battaglia per il rinnovo del contratto.

Dai metalmeccanici ai trasporti, venerdì 20 giugno giornata di sciopero Vai su Facebook

Venerdì di sciopero per i metalmeccanici, i lavoratori protestano ancora per il contratto; Dai metalmeccanici ai trasporti, venerdì 20 giugno giornata di sciopero; Bus, treni, aerei e metalmeccanici: sarà un venerdì di scioperi e disagi.