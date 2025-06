Dai gadget della Notte Rossa la solidarietà per Boccassuolo

Durante la Notte Rossa di Maranello, la solidarietà si veste di colore e passione. Il consorzio ‘Maranello Terra del Mito’ ha deciso di devolvere i ricavati dalla vendita di gadget come cappellini, t-shirt e zaini alle popolazioni colpite dalla frana di Boccassuolo a Palagano. Un gesto concreto che unisce divertimento e solidarietà, rendendo questa manifestazione ancora più speciale. Gli stand saranno aperti anche sabato e domenica in piazza Libertà, per fare del bene insieme.

Alla Notte Rossa che sabato a Maranello ha celebrato la sua 12ma edizione, il consorzio ‘Maranello Terra del Mito’, composto da commercianti locali, ha annunciato che devolverà il ricavato dalla vendita dei gadget (ovvero cappellini, t-shirt, zaini, braccialetti) alle popolazioni colpite dalla frana di Boccassuolo a Palagano. Gli stessi gadget saranno in vendita anche sabato e domenica in piazza Libertà dalle 18 alle 24 in occasione del ‘Giugno Maranellese’, presso gli stand del Consorzio, che si può contattare all’indirizzo email ‘[email protected]’ per concordare il ritiro del materiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dai gadget della Notte Rossa la solidarietà per Boccassuolo

