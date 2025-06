Dagli Stati Uniti un nuovo opposto per il Volley Bergamo | ecco Kendall Kipp

Dal cuore degli Stati Uniti, un nuovo talento si unisce al Volley Bergamo 1991: ecco Kendall Kipp, l’opposto che promette di portare energia e determinazione in campo. Proveniente dal prestigioso VakifBank Istanbul, questa giovane atleta classe 2000 è pronta a scrivere nuovi capitoli di successo con la squadra orobica. Con entusiasmo e dedizione, Kendall si impegna a contribuire al massimo: il suo arrivo segna un’altra entusiasmante tappa nel percorso del club.

Bergamo. Nuovo colpo di mercato per l’attacco del Volley Bergamo 1991. Dal campionato turco, dove nella passata stagione ha vestito la maglia del VakifBank Istanbul, arriva l’opposto statunitense Kendall Kipp. “Spero di contribuire al massimo ai successi di Bergamo – le sue prime parole -. Lavorerò ogni giorno per migliorare e per essere la miglior compagnia di squadra possibile”. Classe 2000, ha già conosciuto il campionato Italiano e coach Carlo Parisi nella sua prima avventura dopo la Ncaa Division con la Stanford University con la maglia di Firenze. Attualmente è al lavoro ad Anaheim, in California, con la sua nazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it