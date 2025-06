Da venerdì 27 giugno 2025 apre al pubblico la Sala del Tesoro la nuova sezione numismatica del Museo Archeologico

Venerdì 27 giugno 2025, il Museo Archeologico Nazionale di Arezzo apre al pubblico un tesoro nascosto da decenni: la nuova sezione numismatica, la “Sala del Tesoro”. Un viaggio nel passato attraverso monete etrusche, italiche, greche e romane, che raccontano storie di civiltà e di scambi millenari. Preparati a immergerti in un mondo di marchi e incisioni che svelano il fascino della memoria monetaria. La scoperta ti aspetta!

Arezzo, 19 giugno 2025 – Dietro la porta chiusa da decenni di una sala al primo piano del Museo Archeologico Nazionale di Arezzo si celava uno straordinario tesoro. Da venerdì 27 giugno 2025 apre al pubblico la “Sala del Tesoro” la nuova sezione numismatica del Museo che espone in un allestimento interamente rinnovato una selezione di monete fuse e coniate etrusche, italiche, greche e romane che raccontano in marchi e incisioni di pochi millimetri di superficie storie di potere e commercio, cultura, ricchezza e identità, origini e miti di popoli diversi. 170 monete sono state selezionate per raccontare la storia della monetazione antica, dalla greca alla romana imperiale, passando per l'italica e l'etrusca. 🔗 Leggi su Lanazione.it