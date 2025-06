Da Roy Paci alle gite tra i fenicotteri | Ravenna si prepara per la grande festa della Notte Rosa

Da Roy Paci alle gite tra i fenicotteri, Ravenna si prepara per la grande festa della Notte Rosa. L’evento più atteso dell’estate romagnola, giunto alla sua ventesima edizione, trasformerà la città dal 20 al 22 giugno in un palcoscenico di musica, arte e spettacoli. Un’occasione unica per vivere l’estate sotto il segno della solidarietà e del divertimento, coinvolgendo non solo i lidi ravennati ma anche...

Ravenna si prepara ad accogliere la ventesima edizione della Notte rosa, l’evento dell’estate romagnola, che quest’anno si terrà dal 20 al 22 giugno, in concomitanza con il solstizio d’estate. Una tre giorni di musica, arte, spettacoli e natura che coinvolgerà non solo i lidi ravennati, ma anche. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Da Roy Paci alle gite tra i fenicotteri: Ravenna si prepara per la grande festa della Notte Rosa

In questa notizia si parla di: ravenna - prepara - notte - rosa

Ravenna Calcio: sfuma il sogno del ripescaggio in Serie C, si prepara per la Serie D - Ravenna Calcio vede sfumare il sogno del ripescaggio in Serie C, ma non si ferma: è già pronta a ripartire dalla Serie D, con nuove ambizioni e una squadra rinnovata.

NOTTE ROSA 2025: HIT’S SUMMER Dal 20 al 22 giugno la Romagna accende il ritmo dell’estate Un centinaio di eventi già nel calendario costantemente work in progress Dal 20 al 22 giugno 2025, la Romagna si prepara a vivere la 20esima edizione de La Vai su Facebook

Da Roy Paci alle gite tra i fenicotteri: Ravenna si prepara per la grande festa della Notte Rosa; Gatteo si prepara per la Notte Rosa, modifiche alla viabilità e divieto vendita bevande in vetro e lattine; NOTTE ROSA 2025.

Notte Rosa a Ravenna, un ricco programma tra arte, musica e divertimento - Ravenna si prepara ad accogliere la ventesima edizione della Notte rosa, l’evento dell’estate romagnola, che quest’anno si terrà dal 20 al 22 giugno, ... corriereromagna.it scrive

A Marina di Ravenna torna la Festa della Musica - Marina di Ravenna si prepara ad accogliere la nuova edizione della Festa della Musica, in programma da venerdì 20 a domenica 22 giugno 2025 in Piazza Dora Markus. Da ravennawebtv.it