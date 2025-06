Da quando Sinner non perdeva con un giocatore fuori dalla top20? Si torna tanto indietro nel tempo…

Una sconfitta che riporta alla memoria tempi passati, segnando un cambio di rotta inatteso. Jannik Sinner, numero uno del mondo, si ferma agli ottavi di finale dell’ATP500 di Halle contro il sorprendente Alexander Bublik. Un risultato che fa rumore, ma riflette anche la competitività crescente nel circuito. La sfida sull’erba tedesca ha regalato emozioni e insegnamenti, lasciando aperti nuovi scenari per il futuro…

Una sconfitta che non ci aspettava e fa rumore. Non può essere altrimenti, parlando del n.1 del mondo. Jannik Sinner si ferma al cospetto del kazako Alexander Bublik negli ottavi di finale dell’ATP500 di Halle. Sull’erba tedesca, l’altoatesino si presentava detentori del titolo e con la voglia di confermarsi. L’obiettivo non è stato centrato per grossi meriti di Bublik, capace di esprimere un tennis di alto livello sull’erba dal secondo parziale in avanti, e anche per una versione di Sinner non in grado di confermarsi sugli stessi standard del primo parziale. In questo modo, sullo score di 3-6 6-3 6-4, è maturata questa sconfitta, che l’altoatesino e il suo staff dovranno metabolizzare e analizzare in vista di Wimbledon. 🔗 Leggi su Oasport.it