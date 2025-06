Da Prato a Milano per uccidere | arrestati i 2 sicari del tentato omicidio di corso Garibaldi

Da Prato a Milano, il terribile tentativo di omicidio si trasforma in una svolta: la Squadra mobile arresta i due sicari arrivati apposta per eliminare un uomo nel cuore della movida milanese. L'operazione dimostra come la giustizia non si ferma davanti a nulla e garantisce che chi cerca di seminare il terrore venga assicurato alla giustizia. La sicurezza dei cittadini resta la nostra priorità , e questa vicenda ne è l'ennesima prova.

Milano – I sicari sono arrivati apposta da Prato, lo hanno aspettato per circa tre ore sotto casa e poi lo hanno aggredito per uccidere. A due passi dai locali della movida di l argo la Foppa e corso Garibaldi, dove l'uomo si è rifugiato per chiedere aiuto. A poco meno di tre mesi dall'agguato di via Marsala, gli investigatori della Squadra mobile hanno arrestato i due presunti autori materiali del tentato omicidio del quarantaduenne cinese S.A., andato in scena nella tarda serata dello scorso 26 marzo: in manette sono finiti due suoi connazionali di 45 e 47 anni, accusati di aver cercato di uccidere l'imprenditore con tre colpi di pistola calibro 32; uno dei proiettili aveva ferito la vittima di striscio alla testa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da Prato a Milano per uccidere: arrestati i 2 sicari del tentato omicidio di corso Garibaldi

In questa notizia si parla di: prato - milano - sicari - uccidere

