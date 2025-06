Da Porto a Porto Federica Pellegrini testimonial d' eccezione dell' edizione 2025

Da Porto a Porto, unisciti a Federica Pellegrini per un gesto di solidarietà e passione. L’evento dell’11 agosto 2025, “Da Porto a Porto – ATTorno all'Argentario”, trasformerà la bellezza del mare in un sostegno concreto all’ATT. Con il suo sorriso e la sua energia, Federica ci invita a nuotare forte e bene, facendo la differenza. Non lasciarti sfuggire questa occasione: insieme, possiamo arrivare lontano.

Prato, 18 giugno 2025 - “Da Porto a Porto, 11 agosto. Mi raccomando, non mancate per la raccolta fondi per l'ATT. Nuotate forte e bene. Vi guarderò”. E' l'appello di Federica Pellegrini in veste di "testimonial" d'eccezione per la “Da Porto a Porto – ATTorno all'Argentario” ideata dal pratese Lorenzo Massai (con la collaborazione della Polisportiva Amatori Prato). L'ormai tradizionale nuotata di beneficenza da Porto Ercole a Porto Santo Stefano, percorrendo 22 km (con il supporto degli Amici del Guzzo per quel che riguarda le barche di appoggio) ha raccolto lo scorso anno circa 144mila euro, facendone l'”edizione dei record”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Da Porto a Porto", Federica Pellegrini "testimonial" d'eccezione dell'edizione 2025

In questa notizia si parla di: porto - federica - pellegrini - testimonial

