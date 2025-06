Da Pasolini a Borsellino passando per i social | Un’ispirazione per riflettere sulla speranza

Da Pasolini a Borsellino, passando per i social media, l'ispirazione si evolve ma rimane un faro di speranza e riflessione. Gli esami di Stato a Forlì-Cesena rappresentano più di una semplice prova: sono un momento di crescita e di ascolto delle voci che ci invitano a guardare avanti con fiducia. In un mondo in trasformazione, cosa possiamo imparare da queste figure emblematiche? La risposta risiede nelle emozioni e nei valori che ci uniscono.

Al via gli esami di Stato per i circa 3600 studenti degli istituti superiori della provincia di Forlì-Cesena. Ieri la prima prova, il tema di italiano, con le classiche 7 tracce proposte dal Ministero dell'Istruzione in tre tipologie: la A riguardante l'analisi del testo, la B produzione di testi argomentativi in ambiti storico-sociali e infine la C su tematiche di attualità. Un po' a sorpresa, i due autori selezionati per l'analisi del testo poetico sono stati Pierpaolo Pasolini, con un testo tratto dalla raccolta 'Tutte le poesie' e Giuseppe Tomasi di Lampedusa con 'Il Gattopardo'. Le tipologie B e C invece lasciavano più spazio alle attitudini, esperienze e preferenze dei ragazzi: la B proponeva tre opzioni tra un testo di Piers Brendon tratto da 'Gli anni '30, il decennio che sconvolse il mondo', dedicato alle riforme americane nel New Deal dopo la grande crisi del 1929.

Maturità, gli studenti di Ancona spiazzati dalle tracce: «Pasolini e Gattopardo ma chi erano costoro? Salvati da Borsellino»

