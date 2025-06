Da Monterrey-Inter un errore di programmazione! Chivu la ‘vittima‘

Durante l'amichevole contro il Monterrey, l'Inter ha messo in luce le proprie criticità, con un pareggio per 1-1 che evidenzia i problemi di una rosa già vulnerabile. Cristian Chivu, coinvolto in un errore di programmazione, rappresenta simbolicamente questa situazione. La squadra, tra le più anziane d'Europa, si trova ora a dover trovare una strategia di rinnovamento, come richiesto dalla proprietà americana Oaktree, alla ricerca di giovani talenti da valorizzare nel tempo.

L' Inter è una delle rose con l'età media più alta del calcio europeo e il trend è confermato al Mondiale per Club. La proprietà americana Oaktree ha imposto acquisti di prospettiva e ricerca di giovani talenti da poter valorizzare sul lungo termine. Giuseppe Marotta e la dirigenza si sono già attivati, a partire da Luis Henrique e Petar Sucic. Il problema è però nell'undici presentato in Monterrey-Inter, partita d'esordio del torneo internazionale dove Cristian Chivu non aveva Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu, Yann Bisseck, Piotr Zielinski e Denzel Dumfries.

