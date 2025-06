Da ' Mano che scrive' a volumi mostra per i 100 anni del Museo Galileo

In occasione dei 100 anni del Museo Galileo, Firenze celebra un secolo di scoperta e conoscenza con una mostra straordinaria. Dal 20 giugno al 19 ottobre, l’esposizione "1925-2025: Cento anni di storia della scienza a Firenze" ricostruisce un percorso affascinante tra antichi volumi, fotografie d’archivio, documenti storici e strumenti scientifici, testimoni di un patrimonio che ha plasmato il progresso. I cento anni dell’Istituto saranno ripercorsi grazie a un viaggio nel tempo che emoziona e ispira.

Firenze, 19 giugno 2025 - Edizioni pregiate di antichi volumi, foto d'archivio, documenti storici e strumenti scientifici saranno in mostra nell' esposizione "1925-2025: Cento anni di storia della scienza a Firenze", in programma dal 20 giugno al 19 ottobre al Museo Galileo di Firenze, in occasione del centenario dalla fondazione dell'Istituto di storia della scienza - oggi Museo Galileo. I cento anni dell'Istituto saranno ripercorsi grazie anche ad alcuni filmati, per mostrare come proprio Firenze - per patrimonio scientifico, storia e tradizione - fosse la cittĂ ideale per la nascita di questa istituzione, un modello unico nel panorama dei musei italiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it