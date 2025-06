Da Dybala al nuovo acquisto | Ha messo d’accordo Comolli e Tudor

Dalla straordinaria prestazione di Dybala al nuovo acquisto che ha conquistato Comolli e Tudor, la Juventus si prepara a sorprendere ancora. La vittoria all’esordio al Mondiale per Club negli Stati Uniti ha dato un segnale di forza e determinazione, mentre la dirigenza bianconera si concentra sulle prossime mosse di mercato per rafforzare ulteriormente la squadra. Ora, l’obiettivo è continuare su questa strada vincente e scrivere nuove pagine di successo.

La Juve vince e dà spettacolo all'esordio al Mondiale negli Stati Uniti, ma intanto la dirigenza bianconera studia le prossime mosse di mercato La Juventus inizia nel migliore dei modi l'avventura al Mondiale per Club, dilagando contro il modesto Al Ain all'Audi Field di Washington. Igor Tudor (LaPresse) – Calciomercato.it Tutto facile e partita in discesa per la formazione di Igor Tudor, trascinata dal tridente offensivo composto da Kolo Muani, Conceicao e Yildiz. Doppiette per il centravanti francese e il folletto lusitano, mentre il numero 10 ha piazzato la zampata del momentaneo tris per i bianconeri.

