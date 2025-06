Da Civitanova al Ghisallo per il compagno morto sul lavoro

Da Civitanova al Ghisallo, un gesto di profonda solidarietà e memoria. Laura Carota ha percorso quasi seicento chilometri in bicicletta, dal santuario di Santa Maria Apparente fino alla Madonna del Ghisallo, patrona dei ciclisti, per onorare il suo compagno Andrea Micucci, scomparso tragicamente sul lavoro. Un viaggio che testimonia il valore della vita e della memoria, lasciando un messaggio di speranza e solidarietà per tutti. Grazie a lui, cinque persone...

In bicicletta dal santuario di Santa Maria Apparente, a Civitanova Marche, a quello della Madonna del Ghisallo, sul lago di Como, patrona dei ciclisti. Un viaggio di quasi seicento chilometri che si conclude oggi, affrontato da Laura Carota. Era la compagna di Andrea Micucci, 53enne civitanovese che nel giugno 2023 è morto dopo tre giorni di agonia in seguito ad un infortunio sul lavoro e che ha donato gli organi. Grazie a lui cinque persone hanno ricevuto una seconda possibilità di vita. I 563 chilometri sui pedali sono a realizzazione di un sogno, del loro sogno, perché quel viaggio Laura e Andrea, due ciclisti amatoriali, avevano immaginato tante volte di affrontarlo assieme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da Civitanova al Ghisallo per il compagno morto sul lavoro

