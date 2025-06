Da Bonny a Rovella | c’è la data con lo scambio per l’arrivo all’Inter | CMIT

L'Inter si prepara a fare un deciso passo nel mercato, puntando sul talento emergente francese Bonny, classe 2003, per rinforzare l'attacco. Mentre gli Azzurri sono impegnati negli Stati Uniti nel Mondiale per Club, il club nerazzurro accelera sugli scambi e le trattative, con l’obiettivo di rafforzare la rosa e affrontare al meglio le sfide future. La strategia è chiara: costruire un team competitivo, pronto a conquistare nuovi traguardi.

L’Inter impegnata negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, spinge per l’arrivo alla corte di Chivu del giovane attaccante francese Attacco spuntato per l’ Inter nell’esordio al Mondiale per Club contro il Monterrey. Il solito Lautaro Martinez non basta a Pasadena per rimontare i messicani, squadra tutt’altro che trascendentale nonostante la presenza di un Sergio Ramos sempre sul pezzo. Bonny, classe 2003 (LaPresse) – Calciomercato.it Thuram non è al meglio della condizione, mentre Sebastiano Esposito malgrado la buona volontà non è riuscito a graffiare sprecando una ghiottissima chance davanti al portiere avversario. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Da Bonny a Rovella: c’è la data (con lo scambio) per l’arrivo all’Inter | CM.IT

