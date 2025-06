Cyberpunk 2077 supera le aspettative su switch 2 e batte the witcher 3

Cyberpunk 2077, nonostante le aspettative iniziali, sorprende il mondo videoludico su Nintendo Switch 2, superando persino le vendite di titoli iconici come The Witcher 3. Questo risultato straordinario testimonia come giochi terze parti possano conquistare il pubblico, anche in un contesto dominato dalle produzioni first-party. La vittoria di Cyberpunk 2077 aprirà nuove prospettive per lo sviluppo di titoli multipiattaforma, dimostrando che con giuste strategie, il successo può arrivare da ogni angolo.

successo di cyberpunk 2077 sul nintendo switch 2. Il titolo Cyberpunk 2077 si distingue come il gioco third-party più venduto al lancio del Nintendo Switch 2, consolidando la propria posizione tra le produzioni di terze parti più popolari. Questa performance si inserisce in un contesto di grande attenzione verso le nuove console, dove i giochi first-party dominano le vendite, ma alcune eccezioni evidenziano il successo di titoli esterni al catalogo ufficiale. performance di vendita e dati di mercato. Secondo le analisi pubblicate da The Game Business, Cyberpunk 2077 ha superato le vendite della settimana di lancio della versione Switch originale di The Witcher 3.

