cyber security consapevolezza come parte dalla formazione

In un mondo sempre più connesso, la consapevolezza della cybersecurity rappresenta la prima difesa contro minacce in continua evoluzione. Roma, 19 giugno 2024 – La formazione sulla sicurezza informatica non è più un optional, ma una necessità strategica per aziende e individui. Come evidenziato da Pino Lazzara, solo aumentando la consapevolezza si può contrastare efficacemente il crescente numero di attacchi e proteggere il nostro patrimonio digitale. La sfida è quindi educativa: investire nella formazione per un futuro più sicuro.

Roma, 19 giu. (askanews) - Nel panorama digitale odierno, la sicurezza informatica è diventata una priorità imprescindibile, eppure, come sottolinea Pino Lazzara, amministratore di Applogic e founder di CyberSecSpecialist.it, "persiste una grave mancanza di consapevolezza su questo tema". L'Italia, nel primo semestre del 2024, ha registrato il 7,6% degli incidenti di sicurezza informatica a livello globale, con il 71% di questi incidenti attribuiti al cybercrime. Questo dato allarmante è solo la punta dell'iceberg di un problema che affonda le sue radici nella scarsa formazione e sensibilizzazione degli utenti.

